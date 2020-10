Bayern-Aufstellung gegen Bielefeld fix: Kimmich fehlt im Kader - Lewandowski zurück in der Startelf

Nach der 3:0-Pflichtübung im DFB-Pokal gegen Fünftligist 1. FC Düren mit einer B-Elf geht es für den FC Bayern am Samstagabend (18.30 Uhr, hier im Liveticker verfolgen ) in der Bundesliga bei Aufsteiger Arminia Bielefeld weiter. In Ostwestfalen rotiert Trainer Hansi Flick wieder stark und setzt auf zahlreiche Stammkräfte. Die Nationalspieler durften bis auf Niklas Süle nach ihren Länderspieleinsätzen gegen Düren pausieren. " Wir wollen unseren Fußball spielen und unsere Idee weiter umsetzen. Das geht nur mit 100 Prozent. Wenn ein Spieler keine 100 Prozent geben kann, muss ein anderer spielen ", sagte Flick.

Die Bayern können in Ostwestfalen durch den dritten Dreier im vierten Spiel den Anschluss an die Spitze halten. Weil sich RB Leipzig am Nachmittag gegen den FC Augsburg durchsetzte (2:0), winkt sogar vorübergehend der Sprung auf Platz zwei. Eintracht Frankfurt könnte am Folgetag durch einen Sieg beim 1. FC Köln jedoch wieder an den Münchnern vorbeiziehen. Und die Arminia? Das Team von Trainer Uwe Neuhaus steht vor der Mammutaufgabe gegen den Triple-Sieger ordentlich da, sammelte seit der Bundesliga-Rückkehr vier Punkte in drei Spielen. Gegen den Rekordmeister müssen die Bielefelder mit Cedric Brunner und Cebio Soukou jedoch auf zwei Leistungsträger verzichten.