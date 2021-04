Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin fix: Stanisic feiert Profi-Debüt, auch Dantas in der Startelf

Die Personaldecke wird dünn beim FC Bayern: In der Endphase der Saison gehen Trainer Hansi Flick aktuell die Optionen aus. Gleich neun Spieler der ersten Mannschaft fehlen aktuell verletzt. Am Samstag in der Bundesliga gegen Union Berlin (15.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker) muss Alphonso Davies zudem das letzte Spiel seiner Rot-Sperre absitzen. Viel Raum zur Rotation blieb Flick damit vor dem so wichtigen Rückspiel in der Champions League am Dienstag nicht.

In der Startelf erhält einmal mehr Bouna Sarr die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. Der Sommer-Zugang stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Sogar Flick beklagte auf der Pressekonferenz am Freitag einen Qualitätsabfall in der Mannschaft gegenüber der vergangenen Saison – und schloss damit wohl auch Sarr ein. Der Franzose beginnt für Benjamin Pavard auf der Rechtsverteidiger-Position. Auch Routinier Javi Martinez darf mal wieder ran, könnte mit Boateng und Stanisic eine Dreierkette bilden oder aber in der Viererkette als Rechtsverteidiger ran. Im Angriff läuft erneut Eric Maxim Choupo-Moting als Ersatz für Robert Lewandowski auf. Dahinter kommt Jamal Musiala neben Kingsley Coman und Thomas Müller zu seinem dritten Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Auch Tiago Dantas darf erstmals von Beginn an ran und bildet wohl mit Joshua Kimmich die Doppelsechs.