Bayern-Aufstellung gegen Lyon fix: Perisic erhält Vorzug vor Coman - Doppelpacker Dembélé bei OL auf der Bank

Jetzt geht es ums Finale: Der FC Bayern trifft am Mittwochabend in der Runde der besten vier Mannschaften Europas auf Überraschungs-Team Olympique Lyon im Estádio José Alvalade. Im letzten Halbfinal-Duell des Finalturniers der Champions League wird der Finalgegner von Paris St.-Germain gesucht. Die Mannschaft des deutschen Trainers Thomas Tuchel setzte sich am Dienstag gegen RB Leipzig durch. Mit Hansi Flick, dem Coach des FC Bayern, will nun ein anderer Deutscher Tuchel folgen.

Nach dem sensationellen 8:2-Sieg gegen den FC Barcelona setzt Flick auf die exakt gleiche Startelf, die am vergangenen Samstag noch Lionel Messi und Co. düpierte. Bedeutet: Ivan Perisic erhält auf der linken Außenbahn erneut den Vorzug vor Kingsley Coman. Der zuletzt verletzte Benjamin Pavard hat es zumindest auf die Bank des Rekordmeisters geschafft.

Hier die Aufstellung des FC Bayern in der Übersicht

Aufstellung fix: So startet der FC Bayern gegen Olympique Lyon Manuel Neuer ©

Die Bayern gehen als klarer Favorit in die Partie. Ex-Bayern-Stürmer Giovane Elber glaubt an einen Champions-League-Triumph seines Ex-Klubs: "Wir können etwas Großes erreichen und hätten das Triple verdient", sagte der 47-Jährige vor dem Halbfinale zwischen den Bayern und Lyon im Interview der Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Vor dem Duell mit den Franzosen sieht der Brasilianer den Druck beim deutschen Doublesieger. "Verliert man, ist man die Lachnummer der Welt. Der Druck ist groß, Lyon hat nichts zu verlieren", sagte Elber, der nach seiner langen Zeit in München von 2003 bis 2005 auch bei Olympique spielte.

Nach einer mäßigen Saison trumpft Lyon um Trainer Rudi Garcia nach der monatelangen Corona-Zwangspause daheim in Frankreich plötzlich bei der Fortsetzung der Champions League auf. Erst warf die Mannschaft, die vom Kollektiv und nicht so sehr von Einzelkönnern geprägt wird, Juventus Turin aus dem Wettbewerb. Dann folgte zum Turnierstart in Lissabon ein erstaunliches 3:1 gegen Manchester City mit Starcoach Pep Guardiola. Der Doppe-Torschütze aus dem Spiel gegen den Premier-League-Vizemeister ist auch gegen die Bayern zunächst Joker: Moussa Dembélé sitzt beim Anpfiff auf der Bank.