Bayern-Aufstellung fix: Flick setzt Boateng gegen Fortuna Düsseldorf auf die Bank

Aufstellung des FC Bayern gegen Düsseldorf fix: Boateng nur auf der Bank

Der Bayern-Trainer nimmt nur eine Veränderung in seiner Aufstellung vor. Im Vergleich zum Sieg in Dortmund tauscht Flick Jerome Boateng für Lucas Hernandez aus. Der Tabellenführer muss im Mittelfeld weiter auf Thiago verzichten, der wegen seiner Adduktorenprobleme noch nicht wieder bereit für einen Einsatz ist. 80-Millionen-Transfer Hernandez saß in allen Spielen seit dem Corona Restart bisher zu Beginn auf der Bank. Nun rotiert Flick im Abwehrzentrum.