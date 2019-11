Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Eintracht Frankfurt - Thomas Müller zurück in der Startelf

Nach nur vier Punkten aus den letzten drei Bundesliga-Spielen muss der FC Bayern in der Partie gegen Eintracht Frankfurt ( hier im Liveticker ) liefern, um die anvisierte achte Meisterschaft in Folge nicht aus den Augen zu verlieren. Allerdings ist der Hausherr ein mehr als respektabler Gegner, der den Abgang des Sturmtrios aus Sebastién Haller, Luka Jovic und Ante Rebic überraschend gut eingesteckt hat und wohl wieder auf Stürmer André Silva bauen kann .

Müller beim FC Bayern in Startelf

Das ist die Aufstellung des FC Bayern gegen Frankfurt

Für Kovac geht es nach Informationen von Sport1 gegen seinen Ex-Klub womöglich schon um seinen Posten. Allerdings nahm Präsident Uli Hoeneß den früheren Profi in Schutz und betonte nach der schlechten Stimmung der letzten Wochen: Wir "jammern hier auf hohem Niveau. Wir sind in der Champions League ungeschlagen, in der Meisterschaft dabei. Eines sage ich Ihnen: Die Langeweile in der Bundesliga kommt noch früh genug."

Beim unangenehm knappen 1:2 im DFB-Pokal am Dienstag gegen Bochum offenbarte der Rekordmeister auf dem Platz allerdings einige eklatante Probleme. Auch Kovac selbst mahnte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "In Frankfurt geht sicher die Post ab. Da müssen wir hellwach sein. Wenn wir da so spielen wie in den letzten Wochen, kann es schnell passieren, dass wir in Rückstand geraten."