Bayern-Aufstellung in Frankfurt fix: Flick setzt erneut auf Choupo-Moting - Eintracht ohne Silva

Spitzenreiter Bayern München steht am Samstag (15.30 Uhr, So könnt ihr es sehen! ) im Bundesliga-Topspiel bei Eintracht Frankfurt vor einer kniffligen Aufgabe. Trainer Hansi Flick sieht seine personell geschwächte und arg strapazierte Mannschaft nicht in der Favoritenrolle. " Eintracht Frankfurt hat die beste Mannschaft 2021, hat die meisten Punkte geholt, hat einen sehr guten Lauf, hat aktuell eine sehr gute Form. Wir haben einige Spieler, die nicht dabei sind und können nicht aus dem Vollen schöpfen ", sagte er. Es sei ein Spiel, bei dem es auf die Einstellung ankomme.

In der Tat ist die Liste der Münchener Ausfälle prominent und lang. Gegen Frankfurt fehlen wichtige Stammkräfte wie Thomas Müller, Benjamin Pavard (beide Corona-Quarantäne) und Serge Gnabry (Muskelfaserriss) sowie Joker Douglas Costa (Haarriss am Fuß). Zudem kam unter der Woche die nächste Hiobsbotschaft dazu. Corentin Tolisso humpelte bei der nicht-öffentlichen Einheit am Donnerstag mit "enormen Schmerzen" vom Platz. Tags darauf wurde der Mittelfeldspieler gleich operiert. Er fällt laut Flick mindestens drei Monate aus. Auf der Sechserposition bekommt daher Neuzugang Marc Roca eine Bewährungschance von Beginn an. Zudem kehrt Joshua Kimmich in die Startelf zurück. Er könnte Bouna Sarr auf der Position des Rechtsverteidigers ersetzen. Im Abwehrzentrum bringt Flick als dritte Änderung im Vergleich zum 3:3 gegen Arminia Bielefeld Jerôme Boateng für Lucas Hernandez in die Partie.