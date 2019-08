Aufstellung fix! So spielt der FC Bayern bei Energie Cottbus - Kovac überrascht in Abwehr und Sturm

Den Münchnern fehlt im David-gegen-Goliath-Duell nur Javi Martínez (Knie-Probleme), sonst sind alle Spieler im Kader fit. Auch Rekord-Transfer Lucas Hernández wurde nominiert und könnte möglicherweise sein Debüt geben. Ein Startelfeinsatz kommt für den 80-Millionen-Euro-Zugang von Atlético Madrid jedoch noch zu früh. Der vom VfB Stuttgart gekommenen Weltmeister Benjamin Pavard spielt allerdings erstmals in einem Pflichtspiel von Beginn an für die Münchner. Er erhielt den Vorzug vor Jérome Boateng.

So spielt der FC Bayern im DFB-Pokal gegen Energie Cottbus:

Im Gegensatz zur ersten Elf bei der Niederlage im Supercup gegen Borussia Dortmund (2:0) hat Kovac noch weitere Veränderungen vorgenommen. Renato Sanches wird statt Leon Goretzka beginnen. Der gegen den BVB noch nicht einsatzbereite Serge Gnabry sitzt hingegen erneut auf der Bank, für ihn darf abermals Corentin Tolisso von Beginn an ran. Auf der linken offensiven Außenbahn spielt erneut Kingsley Coman.

Cottbus will Spiel "genießen"

Cottbus gegen Bayern war zu Bundesliga-Zeiten immer wie David gegen Goliath - allerdings sind die Münchner in der Lausitz zweimal gestolpert. 2000 (1:0) und 2008 (2:0) gewann Energie, beim zweiten Erfolg half Bayern unter Trainer Hitzfeld auch ein Starensemble mit Kahn, Lahm, Ribéry, Schweinsteiger, Toni, Klose, Podolski und Co. nicht. Neben den zwei Patzern gewann Bayern alle weiteren zehn Duelle.

Cottbus-Trainer Wollitz sieht im Erstunden-Duell eine völlig andere Situation als bei den beiden Überraschungen. Damals seien die Lausitzer immerhin Erstligist gewesen. „Ungleicher als ungleich“ sei das aktuelle Kräfteverhältnis. Zumal Energie nach dem erneuten Abstieg in die Regionalliga noch an seinem Kader bastelt und nur 15 Spieler zur Verfügung stehen. Dennoch will der Außenseiter zu einem stimmungsvollen Fußballfest beitragen. „Ich genieße alles“, sagte Wollitz.