Bayern-Aufstellung gegen den FC Barcelona fix: Nagelsmann setzt auf Musiala - Gnabry auf der Bank

Es geht wieder los! Die Champions League startet in ihre neue Auflage – und der FC Bayern hat gleich zum Auftakt eine Mammutaufgabe vor der Brust. Am Dienstag (21 Uhr, So könnt ihr es sehen!) geht es im Auswärtsspiel gegen den FC Barcelona. Bei der 25. Königsklassen-Teilnahme sind die Ambitionen des dreimaligen Titelträgers aus München wie in jedem Jahr sehr hoch. Auch Trainer Julian Nagelsmann möchte den "silbernen Henkelpott" für den Gewinner des wichtigsten Vereinswettbewerbs gerne irgendwann einmal in Händen halten. Ein guter Start in die Gruppenphase sei da hilfreich, wie der Coach bemerkte: "Die Champions League ist kein Marathon, das ist eher die Bundesliga. Sie ist eher ein 400-Meter-Lauf. Da solltest du nicht zwei Minuten länger im Startblock hängen als die anderen."

Die personelle Lage, um die Katalanen gleich zum Start in die Schranken zu weisen, sind gegeben. Lediglich Corentin Tolisso musste verletzungsbedingt in München bleiben. Kingsley Coman ist nach überwundener Wadenblessur zurück im Team. Auch Robert Lewandowski, der von Nagelsmann gegen RB Leipzig (4:1) noch frühzeitig ausgewechselt wurde, stürmt wie gewohnt in vorderster Front. Ein Einsatz von Serge Gnabry, der sich seit Leipzig-Spiel mit Rückenproblemen herumplagt, war bis zuletzt unsicher. Er wird zunächst nur auf der Bank Platz nehmen. Für Gnabry besetzt Youngster Jamal Musiala die Außenbahn. Der Nationalspieler hatte zuletzt beim 4:1-Sieg der Bayern gegen Leipzig überzeugt. In der Innenverteidigung ersetzt Niklas Süle Lucas Hernandez, der gegen Leipzig noch den Vorzug erhalten hatte.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen den FC Barcelona Manuel Neuer ©

Die Münchner wollen eine bemerkenswerte Serie fortsetzen. Sie streben den 18. Auftaktsieg nacheinander in der Königsklasse an. "Das ist eine gute Statistik. Und es wäre super, wenn wir die Serie fortführen könnten", meinte Müller. Der Offensivmann wird von Nagelsmann einmal mehr als Unterstützer von Lewandowski von Beginn an auf den Rasen geschickt. In den hinteren Reihen ändert sich indes wenig: Alphonso Davies (links) und Benjamin Pavard (rechts) schließen die Viererkette auf den Außenpositionen ab, in der Innenverteidigung rückt Niklas Süle für Lucas Hernandez auf den Platz neben Dayot Upamecano.

Barcelona ohne Messi gefordert Lionel Messi hat Barcelona nach über 20 Jahren verlassen, ist weitergezogen zu Paris Saint-Germain. Es ist damit ein ganz anderes Barça, auf das die Bayern 13 Monate nach dem historischen 8:2 von Lissabon treffen. "Die Spielstatik ist - gerade was das Offensivspiel betrifft - eine andere als mit Messi", sagte Bayern-Profi Thomas Müller mit Blick auf den Gegner. Auf Messi sei das Spiel schließlich in den vergangenen zehn Jahren "schon extrem zugeschnitten", wie Müller erläuterte. Auch ohne den dominanten Argentinier sei Barcelona aber "ein sehr großer Herausforderer, gegen den wir eine Topleistung brauchen", mahnte Nagelsmann. Aktueller Topmann in der Offensive der Katalanen ist, nachdem auch der französische Weltmeister Antoine Griezmann zu Atlético Madrid zurückgekehrt ist, der Niederländer Memphis Depay.