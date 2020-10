Bayern-Aufstellung beim 1. FC Köln fix: Choupo-Moting ersetzt Lewandowski - Gnabry und Sané zurück

Unklar war dagegen, was in Köln mit Leon Goretzka und Thomas Müller passieren wird. Beide waren in Moskau zur Halbzeit mit kleineren Blessuren ausgewechselt worden. Flick hatte bei der Pressekonferenz vor dem Köln-Spiel zwar angedeutet, dass er mit einer Rückkehr des Duos rechnet. Doch während Müller gegen die Kölner startet, wird Goretzka genauso geschont wie Lewandowski. Für den Nationalspieler steht der Spanier Javi Martínez in der Startformation. Überraschend sitzen auch David Alaba, um den es unter der Woche wegen seiner Vertragsgespräche mit dem FCB wieder unruhiger wurde, und Lucas Hernández auf der Bank. Für sie verteidigen Jérôme Boateng und Neuzugang Bouna Sarr.