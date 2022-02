Topspiel-Aufstellungen fix: Bayern mit Musiala für Müller - Knauff gibt Startelf-Debüt bei Frankfurt

Anstelle von Müller soll Jamal Musiala das Offensivspiel der Gäste beflügeln. Bereits in der abschließenden Pressekonferenz hatte Nagelsmann den Youngster mit Blick auf einen möglichen Müller-Vertreter als "Kandidat Nummer eins" bezeichnet. Der 19-Jährige habe herausragend trainiert. Für Tore soll wieder einmal Robert Lewandowski sorgen, der zuletzt gegen Fürth doppelt traf und aktuell bei 28 Toren (in 23 Spielen) steht. Leroy Sané nimmt zunächst auf der Bank Platz, während Marcel Sabitzer von Beginn an seine Chance bekommt. Für Neuer wird erneut Sven Ulreich das Tor hüten. Trotz Ausfälle wichtiger Spieler gibt es immerhin eine gute Nachricht für die Bayern: Kingsley Coman kehrt nach muskulären Problemen wieder zurück. "King geht es wieder top", verriet der Coach des Tabellenführers. Der Franzose ist Teil von Nagelsmanns Startelf, die der SPORT BUZZER in der folgenden Bildergalerie zusammengestellt hat:

Nach dem überraschenden 2:4 in Bochum vor zwei Wochen ist der Liga-Primus wieder auf dem Weg der Besserung. Dank des späten 1:1-Ausgleichs in Salzburg steht die Tür zum Champions-League-Viertelfinale offen und das 4:1 gegen Fürth am vorherigen Spieltag war nicht schön, aber zumindest effizient. Bei den Hausherren zeigt der aktuelle Trend in die andere Richtung: Nach zwei Niederlagen in Folge (0:2 gegen Wolfsburg, 0:1 in Köln) ist die Eintracht ausgerechnet gegen den Favoriten in der Bringschuld.