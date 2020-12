Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin fix: Gnabry kehrt in Startelf zurück - Sané auf der Bank

Eine Woche nach dem torreichen 3:3-Remis gegen RB Leipzig braucht der FC Bayern im nächsten Duell mit einem Ost-Klub bei Union Berlin (18.30 Uhr/hier könnt ihr das Spiel im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) unbedingt wieder einen Sieg, um die Tabellenspitze zu verteidigen. Trainer Hansi Flick verzichtet in diesem Samstagabend-Topspiel auf Offensivspieler Leroy Sané in der Anfangsformation, nachdem dieser in den vergangenen Spielen nicht wirklich überzeugen konnte. In der Pressekonferenz vor dem Spiel hatte der FCB-Coach dem Neuzugang von Manchester City noch demonstrativ den Rücken gestärkt und die Sané-Kritiker mit Blick auf die schweren Verletzungen des Nationalspielers in der jüngeren Vergangenheit um Geduld gebeten. Für ihn rückt Serge Gnabry in die erste Elf. Es ist der erste Startelf-Einsatz des Nationalspielers seit zwei Spielen. Anzeige

Nach den aus Bayern-Sicht zu vielen Gegentoren gegen RB legt Flick gegen den Hauptstadt-Klub Wert auf eine bessere Defensivleistung seines Teams: "Klar wollen wir in der Zukunft einfach kompakter stehen. Es ist nicht unser Anspruch, dass wir so viele Tore bekommen." Da der angeschlagene Niklas Süle nicht im Kader steht, muss der 55-Jährige allerdings erneut rotieren. An der Seite von Jerome Boateng wird David Alaba in der Innenverteidigung auflaufen, der in der Champions League unter der Woche gegen Lokomotive Moskau (2:0) noch ausgesetzt hatte. Gleiches gilt für Robert Lewandowski, der nach seiner Pause gegen Union wieder in der Startelf steht und damit sein 200. Ligaspiel für die Münchener bestreiten darf.

Die Aufstellung des FC Bayern: Mit dieser Startelf geht Flick in das Duell mit Union

Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin Manuel Neuer ©

Seit Freitag steht Top-Stürmer Lewandowski weltweit in den Schlagzeilen. Der Grund: Die FIFA hat an diesem Tag bekanntgegeben, dass der FCB-Profi einer der drei Anwärter auf die Trophäe des Weltfußballers des Jahres ist - neben den Dauer-Rivalen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi. Und auch in der Bundesliga liegen alle Blicke auf dem Polen. Mit zwölf Toren aus bisher zehn Spielen führt Lewandowski die Torschützenliste vor BVB-Stürmer Erling Haaland (zehn Treffer) an. In seinem 200. Bundesliga-Spiel im Bayern-Dress könnte er seine Serie weiter ausbauen. 174 Mal hat der Pole bislang im Münchner Trikot getroffen. Gerd Müller bejubelte in seinen ersten 200 Ligaspielen 154 Tore, Klaus Fischer 138 für den FC Schalke 04.

Flick kann gegen Union alles in allem fast aus dem Vollen schöpfen. Neben Süle fehlen Joshua Kimmich und Javi Martínez. Auch Tanguy Kouassi fällt kurzfristig aufgrund eines Muskelbündelrisses aus. Statt Corentin Tolisso steht der 17-jährige Shootingstar Jamal Musiala in der Startelf. Die Köpenicker müssen indes auf Leistungsträger Max Kruse verzichten. Der 32-Jährige zog sich beim 1:3 im Stadtderby gegen Hertha BSC einen Muskelbündelriss zu. Auch ohne den Offensivmann wollen die Berliner dem Triple-Sieger Paroli bieten und den Platz im oberen Tabellendrittel der Bundesliga sichern.