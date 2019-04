FC Bayern: Aufstellung gegen Fortuna Düsseldorf fix - Niko Kovac setzt auf die BVB-Besieger

Der FC Bayern reist mit gemischten Gefühlen zum Gastspiel nach Düsseldorf (Anpfiff: 15.30 Uhr/hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen). Zwar haben die Münchener die vergangenen sieben Bundesligapartien bei der Fortuna gewonnen und dabei 17 Tore (bei nur zwei Gegentreffern) erzielt, doch das 3:3 aus dem Hinspiel steckt dem Rekordmeister noch in den Knochen. Daher kündigte Bayern-Trainer Niko Kovac im Vorfeld der Begegnung an, vor dem 29. Spieltag das gutmachen zu wollen, "was wir im Hinspiel verbockt haben".