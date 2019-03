FC Bayern: Aufstellung gegen den SC Freiburg fix - Neuer und Alaba verletzungsbedingt nicht im Kader

Im Kampf um die Tabellenführung der Bundesliga muss der FC Bayern München ohne Stammtorwart Manuel Neuer auskommen. Die Nummer eins des Rekordmeisters fehlt am Samstag (15.30 Uhr/ hier im SPORT BUZZER-Liveticker verfolgen ) beim SC Freiburg aufgrund muskulärer Problemen in der linken Wade. Für den 33-Jährigen wird damit Ersatzkeeper Sven Ulreich im Tor der Mannschaft von Trainer Niko Kovac stehen.

Eine Woche vor dem Meister-Duell mit Borussia Dortmund und kurz nach Verkündung des 80-Millionen-Transfers von Lucas Hernández muss der FCB in der Bundesliga im Breisgau antreten. Coach Kovac will mit seiner Mannschaft im Schwarzwald-Stadion unbedingt Platz eins behaupten. „Wir wollen als Tabellenführer in das Spiel gegen Dortmund gehen“, sagte Kovac. Die Bayern und der BVB, der gegen den VfL Wolfsburg ohne Marco Reus antreten wird, liegen punktgleich vorne. Vor der Länderspielpause waren die Münchner in der Liga in Sieg- und Torlaune. In Mönchengladbach siegten sie mit 5:1, danach gab es zwei 6:0-Heimerfolge gegen den VfL Wolfsburg und Mainz 05.