FC Bayern: Aufstellung gegen Heidenheim fix - Ulreich im Tor, Lewandowski auf der Bank

Ohne Nationaltorhüter Manuel Neuer und David Alaba startet der FC Bayern München in das DFB-Pokal-Viertelfinale gegen den 1. FC Heidenheim (ab 18.30 Uhr, im SPORTBUZZER-Liveticker). Die beiden Stars waren bereits im Vorfeld der Partie wegen muskulärer Probleme fraglich - schon beim ernüchternden 1:1 in Freiburg standen sie nicht im Kader. Nachdem der deutsche Rekordmeister am vergangenen Bundesliga-Wochenende die Tabellenführung verspielt hat, gilt es im Pokal einiges wiedergutzumachen. Aber der FCB muss vorerst auch auf Robert Lewandowski verzichten. Der Super-Stürmer sitzt nur auf der Bank, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Mit dieser Aufstellung will Bayern-Trainer Niko Kovac das Halbfinale erreichen!