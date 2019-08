FC Bayern: Aufstellung gegen Hertha BSC fix - FCB ohne Boateng, Berlin mit Bayern-Schreck

Das ist die erste Aufstellung des FC Bayern München in dieser Bundesliga-Saison: Der Deutsche Meister FCB eröffnet am Freitag (20:30 Uhr / So könnt ihr es live sehen!) mit einem Heimspiel gegen Hertha BSC die 57. Spielzeit. Überraschend muss Trainer Niko Kovac in seiner Startelf auf Mittelfeld-Profi Leon Goretzka verzichten. Der Nationalspieler hatte sich im Training vor dem Hertha-Spiel verletzt und wird in der Bayern-Aufstellung durch Corentin Tolisso ersetzt. Jerome Boateng sitzt nur auf der Bank.