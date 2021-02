Bayern-Aufstellung bei der Klub-WM fix: Flick setzt gegen Al-Ahly auf Roca als Goretzka-Ersatz

Der FC Bayern will seine furiose Titeljagd mit einem Stück Fußball-Geschichte fortsetzen. Als erster deutscher Verein - und wie international bislang nur der FC Barcelona im Jahr 2009 - wollen die Münchner in dieser Woche durch den Gewinn der Klub-Weltmeisterschaft ihre Titelausbeute komplettieren. "Es ist für uns eine sehr große Chance, den sechsten Titel innerhalb eines Jahres zu holen", sagte Nationalspieler Joshua Kimmich. Gegner ist am Montag (19 Uhr, live und kostenlos bei Bild.de) im Halbfinale Ägyptens Rekordmeister Al Ahly Kairo. Das Endspiel findet am Donnerstag statt. Anzeige

Zum ohnehin engen Terminplan kommen für die Bayern durch die Klub-WM zwei weitere Spiele hinzu. Eine Nagelprobe für das Personal. Auf zwei Akteure muss Trainer Hansi Flick verzichten. Javi Martinez und Leon Goretzka flogen nicht mit der Mannschaft in den Wüstenstaat. Das Bayern-Duo hatte sich vor kurzem mit dem Coronavirus infiziert und umgehend in häusliche Isolation begeben. Auch der verletzte Ersatztorhüter Alexander Nübel, der zunächst auf der Kaderliste des FC Bayern stand, blieb in München. Für ihn rückte der 19-jährige Lukas Schneller ins Aufgebot der Münchner.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Al-Ahly Manuel Neuer ©