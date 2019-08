FC Bayern: Aufstellung gegen Mainz 05 fix - Coutinho erstmals in der Startelf, Müller auf der Bank

So spielt der Bayern gegen Mainz 05: Hier durch die Bildergalerie klicken!

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Mainz 05

Coutinho und Perisic in der ersten Elf - alle Augen auf Lewandowski gerichtet

Im Vergleich zum souveränen 3:0-Erfolg beim FC Schalke 04 hat Kovac in der Startelf drei Veränderungen vorgenommen. Neben Thiago, der beim 3:0 gegen Schalke 04 in der Vorwoche ausfiel, haben auch die Neuzugänge Philippe Coutinho und Ivan Perisic den Sprung in die erste Elf geschafft. Hingegen müssen Corentin Tolisso, Serge Gnabry und Thomas Müller diesmal zunächst auf der Bank Platz nehmen.