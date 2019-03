Aufstellung des FC Bayern gegen Mainz fix: So ersetzt der FCB Gnabry und Martinez

Kann sich der FC Bayern München die Tabellenführung in der Bundesliga zurückholen? Der Rekordmeister trifft zum Ausklang des 26. Spieltages in der Allianz Arena auf den 1. FSV Mainz 05 (18 Uhr/SPORTBUZZER-Liveticker) und muss nach dem Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool Schadensbegrenzung betreiben und zumindest die Meisterschaft unter Dach und Fach bringen.

Schon am Samstag konnte Rivale Borussia Dortmund im Kampf um die Meisterschaft vorlegen und Hertha BSC knapp, aber verdient mit 3:2 schlagen. Ein Sieg gegen Mainz 05 ist für den FC Bayern deshalb Pflicht, um wieder die Spitze der Tabelle zu übernehmen. Allerdings musste der Rekordmeister noch das bittere Aus in der Königsklasse verdauen.

Hier zum Durchklicken: Das ist die Aufstellung des FC Bayern München gegen Mainz 05!

Die Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Mainz 05

„Wir wollen in die Länderspielpause mit einem Sieg“, sagte Kovac. Er hofft, dass seine Spieler das 1:3 gegen den FC Liverpool aus den Köpfen verbannen können. Die Mannschaft will den Fans wieder Freude machen. „Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das so schnell wie möglich wieder gutmachen wollen“, äußerte Mats Hummels.

Kapitän Manuel Neuer, der gegen die "Reds" schwer gepatzt hatte, befürchtet keine negativen Nachwirkungen des Liverpool-Spiels. Der Nationaltorhüter nannte die Aussicht auf den siebten Meistertitel nacheinander vielmehr eine „Riesenchance“. Diese habe man sich mit der erfolgreichen Aufholjagd der vergangenen Wochen hart erkämpft. „Wir stehen wieder vorne. Und das soll so bleiben bis zum letzten Spieltag“, sagte Neuer.

So ist die personelle Situation beim FC Bayern

Immerhin kann Trainer Niko Kovac personell beinahe aus dem Vollen schöpfen und muss nur auf die langfristig verletzten Corentin Tolisso und Arjen Robben verzichten. Zwei Spieler sind darüber hinaus fraglich gewesen: Der angeschlagene David Alaba wurde rechtzeitig fit, Javi Martínez nicht. Der Baske prallte nach Informationen der Bild am Samstag mit Mats Hummels zusammen und konnte das Training nicht beenden. Außerdem fehlt Nationalspieler Serge Gnabry erkältet.

Für Kovac sind die Mainzer „eine sehr unbequeme Mannschaft“. Er erwartet „eine starke Gegenwehr“. Trainer Sandro Schwarz bestätigte diese Einschätzung. „Wir werden alles rausfeuern, was wir auf dem Schläger haben. Wir fühlen uns gerüstet“, sagte Schwarz. Er mahnte: „Wir dürfen Bayern nicht nach dem Champions-League-Aus bewerten. Die haben in der Bundesliga zuletzt alles gewonnen und den Rückstand auf Dortmund aufgeholt.“ 5:1 in Gladbach und 6:0 gegen Wolfsburg lauteten die letzten Bayern-Resultate im Liga-Alltag.

So spielt Mainz 05 beim FC Bayern:

