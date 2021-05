Bayern-Aufstellung gegen Gladbach fix: Flick mit zwei Änderungen bei Meister-Party

Der FC Bayern in Feierlaune: Nachdem RB Leipzig den neunten Münchener Titel in der Bundesliga in Serie am Samstagnachmittag mit einer 2:3-Niederlage in Dortmund perfekt machte, kann die FCB-Mannschaft von Trainer Hansi Flick gegen Borussia Mönchengladbach befreit aufspielen. Im Topspiel am Abend (18.30 Uhr, Sky) will man den erneuten Gewinn der Meisterschale nach Möglichkeit mit einem Sieg gegen die Gladbacher feiern.

