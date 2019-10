Aufstellung des FC Bayern gegen Piräus fix: Pavard ersetzt Süle, Müller und Coutinho in Startelf

Zum Durchklicken: Die Aufstellung des FC Bayern gegen Olympiakos Piräus

Aufstellung: So spielt der FC Bayern gegen Olympiakos Piräus Manuel Neuer ©

Thomas Müller: FC-Bayern-Trainer Niko Kovac will "kein Exempel statuieren"

Kovac geht es in der Causa Müller nach eigenen Angaben nicht um das Prinzip. Der FCB-Trainer hatte den Weltmeister von 2014 zuletzt in sechs Pflichtspielen nicht in der Startelf aufgeboten; der Profi ist mit der Situation unzufrieden und erwägt Konsequenzen. "Ich will kein Exempel statuieren, um Gottes Willen", sagte Kovac dazu dem TV-Sender Sky am Dienstag

Um die Person Müller und dessen Rolle als Reservist gibt es seit Wochen eine öffentliche Debatte. Vereinspräsident Uli Hoeneß verteidigte den Coach vor dem Abflug nach Griechenland, unterstrich aber gleichzeitig den Stellenwert des gebürtigen Bayern Müller. Auf die Frage, ob Kovac mit seinen Entscheidungen deutlich machen wolle, wer bei der Aufstellung das letzte Worte habe, antwortete er: „Der Trainer hat immer das Sagen. Das war vor meiner Zeit so, das ist jetzt so und das wird auch in Zukunft so sein.“

Salihamidzic über Ärger um Thomas Müller: "Es geht immer um den Klub"

So fängt der FC Bayern die Verletzung von Niklas Süle in der Startelf gegen Piräus auf

Bayern-Star Niklas Süle fällt nach seinem Kreuzbandriss lange aus. Trainer Kovac musste sich daher entscheiden, mit welcher Variante er das Fehlen seines Abwehrchefs in der Start-Aufstellung des FC Bayern gegen Piräus auffangen möchte. Jerome Boateng, Javi Martínez, Benjamin Pavard und Lucas Hernandez sind die Varianten für die Innenverteidigung - und der Coach entschied sich letztendlich für Pavard und Lucas Hernandez: „Ich bin überzeugt, dass wir diesen schwerwiegenden Ausfall kompensieren werden“, gab sich Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel bereits zuversichtlich.

Nach zwei Siegen gegen Roter Stern Belgrad (3:0) und dem 7:2 gegen Tottenham streben die Münchner ihren dritten Erfolg in dieser Gruppenphase an. „Wir wollen da weitermachen, wo wir in der Champions League zuletzt aufgehört haben“, sagte auch Sportdirektor Hasan Salihamidzic und stufte Tottenham als "Benchmark" ein. Viermal spielten die Münchner gegen Olympiakos Piräus, viermal gab es Siege. In der Gruppenphase vor vier Jahren hieß es 3:0 und 4:0 für die Bayern, im Pokal der Landesmeister gewannen die Münchner im Jahr 1980 mit 3:0 und 4:2.

Aufstellung von Olympiakos Piräus: Spielmacher Valbuena fällt aus

Spielmacher Mathieu Valbuena hat sich im Training verletzt und fällt damit für die Piräus-Startelf gegen die Bayern aus. Erwartet wird ein defensives Olympiakos-Team. In der vom FC Bayern angeführten Tabelle sind die Griechen mit einem Punkt auf dem Konto Dritter. "Wir sind eine Mannschaft, die in erster Linie auf die eigenen Stärken schaut", sagte Alaba, als er auf den Valbuena-Ausfall angesprochen wurde.

