Final-Aufstellungen fix: Coman für Perisic bei Bayern in der Startelf - Tuchel setzt auf Navas

Der FC Bayern München will Historisches schaffen: Im Finale der Champions League gegen Paris Saint-Germain greift die Mannschaft von Trainer Hansi Flick am Sonntagabend in Lissabon (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) nach dem ersten Königsklassen-Titel seit 2013 und dem zweiten Triple der Vereinsgeschichte. Obwohl wegen der Corona-Pandemie beim Final-Turnier keine Zuschauer vor Ort sind, ist die ganz große Kulisse bereitet – Millionen Zuschauer in aller Welt werden die Partie vor dem Fernseher verfolgen.