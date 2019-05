FC Bayern: Kovac verrät Aufstellungs-Detail gegen RB Leipzig - Neuer spielt von Beginn an

Der FC Bayern München spielt im DFB-Pokal-Finale gegen RB Leipzig am Samstagabend (20 Uhr) mit Nationaltorwart Manuel Neuer von Beginn an. Das gab Bayern-Trainer Niko Kovac am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Endspiel gegen den Bundesliga-Dritten bekannt. Schon am Donnerstag bestätigte der FCB, dass Neuer für die Partie gegen Leipzig in Berlin fit ist. Offen war nur, ob Kovac Neuer trotz geringer Pflichtspiel-Praxis in den letzten Wochen spielen lassen würde.