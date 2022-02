Topspiel-Aufstellungen fix: Nagelsmann lässt Ex-RB-Stars draußen - Leipzig mit Olmo

Nach zwei klaren Siegen mit jeweils vier geschossenen Toren (4:0 in Köln und 4:1 gegen Hertha) ist der FC Bayern nach der Niederlage (1:2) zum Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach wieder in der Spur. Musste Trainer Julian Nagelsmann aufgrund vieler Corona-Ausfälle mit einer Not-Elf in die zweite Halbserie starten, hat er inzwischen wieder mehrere Optionen. Die wird der 34-Jährige im Topspiel am Samstagabend gegen RB Leipzig (18.30 Uhr/Hier im SPORTBUZZER-Liveticker verfolgen) auch brauchen, denn sein zwischenzeitlich strauchelnder Ex-Klub hat in der Rückrunde bisher alle Spiele gewonnen. Anzeige

Trotzdem setzt Nagelsmann auf die bewährte Elf, die vor zwei Wochen in Berlin gewonnen hatte und verzichtet damit in der Innenverteidigung überraschend auf Ex-Leipziger Dayot Upamecano. Nicht dabei sind nach wie vor das bayerische Afrika-Cup-Duo Bouna Sarr und Eric Maxim Choupo-Moting, der an einer leichten Herzmuskelentzündung leidende Alphonso Davies und Nationalspieler Leon Goretzka, der aufgrund von Patellasehnenproblemen nach wie vor nicht zur Verfügung steht. In der Pressekonferenz zum Spitzenspiel erklärte Nagelsmann dass es "Phonzie" grundsätzlich gut gehe. "Wenn die 4-Wochen-Frist erreicht ist, folgen weitere Untersuchungen", so der FCB-Coach. Bei Goretzka, der an Knie-Problemen laboriert, habe es hingegen letzte Woche wieder einen kleinen Rückschritt gegeben.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen RB Leipzig Manuel Neuer ©

Die Begegnung gegen Leipzig ist für drei Münchener gleichbedeutend mit einem Wiedersehen mit ehemaligen Weggefährten. Nicht nur Nagelsmann, der vor seinem Engagement bei den Bayern zwei Jahre als Übungsleiter die Entwicklung der "Roten Bullen" vorangetrieben hatte, kennt den Gegner aus eigener Erfahrung. Auch die Bayern-Profis Marcel Sabitzer und Upamecano, die es erneut nicht in die Startelf geschafft haben, treffen auf ihren vorherigen Arbeitgeber. "Nach dem Spiel kann ich mit meinen früheren Mannschaftskameraden sprechen. Ich freue mich darauf, sie wiederzusehen - und gegen sie zu gewinnen", erklärte der französische Verteidiger vor der Partie.



RB-Trainer Tedesco betont: "Kein Bonusspiel für uns"

RB-Coach Domenico Tedesco möchte indes nicht mit leeren Händen aus Bayern nach Sachsen reisen. "Es ist kein Bonusspiel für uns", machte der Gäste-Trainer deutlich, der auf den US-Amerikaner Tyler Adams (leichte Zerrung), Marcel Halstenberg (Rückenblessur) und überraschend auch gänzlich auf Mohamed Simakan verzichten muss, der sich im Training unter der Woche leicht am Knie verletzt hatte. Der Trainer der Sachsen änderte die Startelf im Vergleich zum 2:0-Erfolg gegen den VfL Wolfsburg unter anderem in der Kreativabteilung. Hugo Novoa bleibt draußen, statt dessen beginnt Dani Olmo. In der Defensive rückt Lukas Klostermann für Simakan in die Dreierkette.

