Bayern-Aufstellung gegen Salzburg fix: Lewandowski zurück in der Startelf - auch Alaba beginnt

"Alles andere als glücklich" zeigte sich Bayern-Trainer Hansi Flick über die Unruhe, die die Thematik des Vertragspokers um David Alaba im Vorfeld der Champions-League-Partie am Dienstag beim FC Salzburg (21 Uhr, hier live im SPORTBUZZER-Ticker) ins Umfeld der Münchner brachte. Denn zwar führen die Bayern Gruppe A mit sechs Punkten vor Atlético Madrid (3) sowie Salzburg und Lokomotive Moskau (je 1) an, wollen dennoch auch das dritte Spiel unbedingt gewinnen. "Sie versuchen, sehr schnellen, modernen, attraktiven Fußball zu spielen, gegen den Ball sehr aggressiv", warnte Alaba vor dem Gegner aus seinem Heimatland. Der 28-Jährige kehrt nach seinem Jokereinsatz gegen Köln trotz aller Nebengeräusche in die erste Elf zurück.

Ohnehin muss Hansi Flick seine Formation im Vergleich zu den ersten Gruppenspielen gegen Atlético Madrid (4:0) und bei Lokomotive Moskau (2:1) ein wenig umbauen. Nationalverteidiger Niklas Süle fällt nach einem positiven Corona-Test aus. Auch Mittelfeldspieler Leon Goretzka machte die Busfahrt nach Salzburg aufgrund von Wadenproblemen nicht mit. Dafür kehrt der beim 2:1 am Wochenende in Köln geschonte Torjäger Robert Lewandowski in den Angriff zurück. "Ich denke, dass ihm die Pause gut getan hat", sagte Bayern-Coach Flick. Auch Corentin Tolisso, in der Liga zuletzt noch gesperrt, darf in der Königsklasse wieder auflaufen.

