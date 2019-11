Aufstellung des FC Bayern gegen Belgrad fix: Flick setzt auf Boateng und Thiago - Kimmich nur auf der Bank

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern München bei Roter Stern Belgrad

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei Roter Stern Belgrad

Im Vergleich zum jüngsten Bundesliga-Spiel bei Fortuna Düsseldorf (4:0) wechselt Flick seine Start-Aufstellung in Belgrad insgesamt auf vier Positionen: Neben Boateng und Thiago ist auch Leon Goretzka neu in der Anfangsformation. Als dritter Akteur neben Kimmich und Alaba muss dafür Flügelstürmer Serge Gnabry weichen. Und auch Thomas Müller wird aus dem Team rotiert - für ihn rückt Kingsley Coman in die Elf.