Aufstellung des FC Bayern gegen Roter Stern Belgrad fix: Coutinho startet, Müller auf der Bank

Die Bayern-Aufstellung gegen Roter Stern Belgrad hier im Überblick:

Aufstellung des FC Bayern: Jerome Boateng und Thomas Müller nur auf der Bank

Mit Philippe Coutinho in der Start-Aufstellung des FC Bayern soll gegen Belgrad ein Auftaktsieg her. Der vom FC Barcelona ausgeliehene Brasilianer steht vor seinem europäischen Debüt für den Rekordmeister. Am vergangenen Wochenende beim 1:1 gegen RB Leipzig kam Coutinho infolge der vorangegangenen Länderspiel-Strapazen nur kurz zum Einsatz - jetzt beginnt er in der Champions League in der Bayern-Startelf. Thomas Müller muss auf die Bank - ebenso wie Serge Gnabry, der durch Ivan Perisic ersetzt wird.