Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern in Freiburg – Nübel im Tor, Lewandowski startet

Obwohl der 31. Meistertitel seit dem vergangenen Wochenende fest steht, hat der FC Bayern München im Saisonende noch klare Vorgaben. Diese hat der am Saisonende aus dem Amt scheidende Cheftrainer Hansi Flick vor dem Auswärtsspiel beim SC Freiburg (15.30 Uhr/Sky) klar benannt: Einerseits peilt Flick mit den Münchnern die Marke von 80 Punkten an (dazu sind zwei Siege vonnöten), andererseits wollen die Bayern Weltfußballer Robert Lewandowski den Saison-Torrekord schenken.

Der Weltfußballer steht zwei Spieltage vor dem Ende bei 39 Toren und benötigt nur einen Treffer in den letzten beiden Spielen, um den bisherigen Rekord von Bayern-Legende Gerd Müller (40 Tore in der Saison 1971/72) einzustellen. Logischerweise steht Lewandowski, der am Donnerstag das Training vorzeitig beendete und damit für eine Schrecksekunde sorgte, gegen die Breisgauer in der Startelf der Bayern - genau wie Niklas Süle sowie Ersatzkeeper Alexander Nübel, der eine seltene Bewährungschance erhält.