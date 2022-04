Trainer Nagelsmann muss in Bielefeld umbauen: Vier Wechsel in der Startelf des FC Bayern

Nach seinem enttäuschenden Champions-League-Aus will der FC Bayern schnell ein Erfolgserlebnis in der Bundesliga nachlegen. Mit einem Sieg am Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) bei der abstiegsbedrohten Arminia aus Bielefeld möchten sich die Münchner ein "Matchball-Spiel" um die zehnte Meisterschaft nacheinander verschaffen. So bezeichnete Trainer Julian Nagelsmann die fest eingeplante Ausgangslage für das Spitzenspiel zu Hause gegen Verfolger Borussia Dortmund am 23. April.

