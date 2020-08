Perisic statt Coutinho, Thiago beginnt - Bayern-Trainer Flick erklärt Startelf gegen Chelsea

Nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Kingsley Coman setzt Bayern-Trainer Hansi Flick im Achtelfinal-Rückspiel der Champions League am Samstagabend gegen den FC Chelsea auf Ivan Perisic. Der Routinier erhält den Vorzug vor Philipe Coutinho, der ebenfalls als möglicher Kandidat für den Platz auf dem Flügel gegolten hatte. "Ivan hat körperlich eine sehr große Dynamik" erklärte Flick seine Entscheidung vor dem Anpfiff bei Sky und betonte, dass Coutinho im Laufe des Spiels eine Chance bekommen könnte: "Wir wollten erstmal so anfangen. Philippe ist ein Spieler, der uns dann viel Ballbesitz garantieren kann." Der Brasilianer sei ein "Top-Spieler", der nach "harter Arbeit" auf einem "sehr guten Niveau" sei.

Die Münchner hatten sich noch vor der Corona-Pause eine glänzende Ausgangsposition für die Partie am Samstagabend erkämpft und das Hinspiel in London 3:0 gewonnen. Die Tore an der Stamford Bridge waren Ende Februar Serge Gnabry (2) und Robert Lewandowski gelungen. Flick forderte von seiner Mannschaft dennoch "hellwach" und "konzentriert" zu sein. Sollten die Bayern den Viertelfinaleinzug gegen die Engländer perfekt machen, würden sie am kommenden Freitag in Lissabon gegen den Sieger des Duells zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel antreten.