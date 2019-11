Hansi Flick erklärt Bayern-Aufstellung gegen Olympiakos Piräus - Matthäus "wundert" sich

Hansi Flick verzichtet in seiner Anfangsformation des FC Bayern im Champions-League-Spiel gegen Olympiakos Piräus auf zwei Hochkaräter: Philippe Coutinho und Thiago sitzen zunächst auf der Bank. Im zentralen Mittelfeld baut Flick auf ein Dreieck mit Leon Goretzka, Joshua Kimmich und dem offensiven Thomas Müller. "Thomas ist ein wichtiger Spieler für die Mannschaft, der führen kann. Zudem ist er für den Gegner unberechenbar", sagte der Interimstrainer, der am vergangenen Sonntag die Nachfolge von Niko Kovac antrat, bei Sky.

In der Abwehr schicken die Bayern einmal mehr eine neue Formation ins Rennen. Zentral verteidigen Javi Martinez und David Alaba, auf den Außenbahnen der junge Alphonso Davies (links) und Benjamin Pavard (rechts). Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus sieht die Münchner defensiv als verwundbar an. "Kein Spieler spielt auf der Position, die er eigentlich gelernt hat. Ich wundere mich ein wenig", meinte der Sky-Experte.

Flick entgegnete auch mit Blick auf das Bundesliga-Topspiel am Samstag gegen Borussia Dortmund: "Heute ist es wichtig, dass sich die Mannschaft einspielt. Javi und David haben schon Innenverteidiger gespielt. Auch Alphonso und Pavard haben Erfahrung auf ihren Positionen." Der Interimscoach und auch Matthäus gaben zudem zu bedenken, dass das Team aufgrund der Ausfälle von Niklas Süle und Lucas Hernandez Personalprobleme in der Defensive habe. Zur Aufstellung im Mittelfeld erklärte Matthäus: "Hansi Flick will zeigen, dass man im Fußball malochen muss."