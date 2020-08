Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Startelf und Matchplan gegen Lyon: Darauf wird es ankommen

Hansi Flick folgt auf dem Weg zum anvisierten Triple weiter der Maxime "Never change a winning team". Im Halbfinale der Champions League gegen Olympique Lyon schickt der Trainer des FC Bayern zum dritten Mal in Folge eine unveränderte Startelf ins Rennen. Heißt: Auf dem linken Flügel erhält Ivan Perisic erneut den Vorzug von Kingsley Coman. Es habe zwar "Überlegungen gegeben", etwas zu verändern, erklärte Flick vor dem Anpfiff bei Sky: "Aber wir sind der Überzeugung, dass die Mannschaft eingespielt ist. Das hat schon in der Vergangenheit Erfolg gehabt."