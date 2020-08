Ivan Perisic statt Kingsley Coman: Bayern-Trainer Hansi Flick erklärt Startelf gegen den FC Barcelona

Im Vergleich zum souveränen 4:1 am vergangenen Samstag gegen den FC Chelsea geht der FC Bayern ohne nominelle Veränderung in das Champions-League-Viertelfinale am Freitagabend gegen den FC Barcelona. Heißt: Obwohl Flügelstürmer Kingsley Coman seine muskulären Probleme überwunden hat, muss der französische Nationalstürmer vorerst zuschauen. Für ihn beginnt erneut Ivan Perisic. "Ivan hat gegen Chelsea sehr gut gespielt und ein Tor gemacht", erklärte Trainer Hansi Flick seine Personalentscheidung vor der Partie bei Sky: "Ich habe mit beiden Spielern gesprochen, Wir können nur als Team gewinnen."