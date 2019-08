FC Bayern: Aufstellung gegen Schalke 04 fix - Thiago fällt aus, Perisic und Coutinho auf der Bank

Mit oder ohne den neuen Starspieler Philippe Coutinho - der FC Bayern München will am zweiten Bundesliga-Spieltag beim FC Schalke 04 den ersten Sieg der neuen Saison. Nach dem 2:2 zum Auftakt gegen Hertha BSC ist der Meister am Samstag schon gefordert. Der neue Topstar Philippe Coutinho wurde herbeigesehnt, doch in seiner ersten Bundesliga-Partie sitzt der Brasilianer zunächst nur auf der Bank. Trainer Niko Kovac hat angekündigt, dass es für Coutinho beim FC Schalke 04 noch nicht für 90 Minuten reichen wird. „Er ist erst seit zweieinhalb Wochen im Training. Dem werden wir Rechnung tragen“, sagte Kovac.