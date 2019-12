Bayern-Aufstellung gegen Tottenham Hotspur fix: Robert Lewandowski nur auf der Bank

Mit einem Sieg am Mittwochabend gegen Tottenham Hotspur (21 Uhr - hier im Liveticker ) kann der FC Bayern München Geschichte schreiben. Aktuell hat das Team von Trainer Hansi Flick fünf Siege aus fünf Spielen auf dem Konto. Ein weiterer Erfolg im letzten Gruppenspiel gegen das neue Team von Star-Trainer José Mourinho bedeutet, dass der FCB als erstes deutsches Team in der Geschichte der Königsklasse die perfekte Vorrunde gespielt hat. Flick setzt für dieses Unterfangen überraschend nicht auf die Dienste von Torjäger Robert Lewandowski. Der Pole sitzt wie Thomas Müller und Leon Goretzka nur auf der Bank.

Im Überblick: Die Aufstellung des FC Bayern gegen Tottenham Hotspur

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Tottenham

FC Bayern: Verletzter Corentin Tolisso fehlt in Aufstellung gegen Tottenham

Bereits vor der offiziellen Bestätigung der Start-Aufstellung des FC Bayern gegen Tottenham stand fest, dass Weltmeister Corentin Tolisso definitiv ausfallen wird . Der 25-Jährige hatte sich bei der 1:2-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach eine neurogene Muskelverhärtung im linken Oberschenkel zugezogen. Auch hinter dem Einsatz von Jerome Boateng stand lange ein Fragezeichen: Der Ex-Nationalspieler verletzte sich ebenfalls gegen Gladbach , konnte das Abschlusstraining jedoch absolvieren - und steht auch in der Startelf.

Der Startelf-Verzicht auf Lewandowski überrascht aber besonders. Schließlich ist der Pole mit zehn Toren aus fünf Spielen aktuell der beste Torjäger der Champions League. David Alaba fehlt in der Bayern-Aufstellung komplett. Wie der FCB mitteilte, fällt der Österreicher mit einer Beckenstauchung aus. Im Angriff ist vor allem Serge Gnabry gefragt, der beim 7:2 im Hinspiel als vierfacher Torschütze geglänzt hatte. Philippe Coutinho, Kingsley Coman und Ivan Perisic sollen außer Gnabry für Durchschlagskraft in der zuletzt gebremsten Münchner Offensive sorgen.

Die Königsklassen-Bestmarke wäre nett, fast noch wichtiger ist das Signal für eine Bundesliga-Aufholjagd. Man wolle "dieses Selbstvertrauen vor dem Tor" in die Liga-Spiele mitnehmen, sagte Bayern-Urgestein Thomas Müller auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Bremen (H), Freiburg (A) und Wolfsburg (H) lauten die Aufgaben im Jahresendspurt nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge (jeweils 1:2 gegen Leverkusen und Gladbach). "Wir wollen mit einem Sieg zurück in die Spur", führte Weltmeister von 2014 weiter aus. Auch Trainer Flick hofft auf eine Trendwende: "Die Partie ist ein wichtiger Schritt, um das Ganze positiv umzustoßen."