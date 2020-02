Bayern-Aufstellung gegen Hoffenheim fix: Zirkzee ist der Lewandowski-Ersatz – Coutinho zurück im Team

Trainer Hansi Flick zeigte sich auf der Pressekonferenz vor dem Hoffenheim-Spiel zunächst ernüchtert über den Ausfall seines Top-Torjägers. Er verwies aber auch auf die nicht unwichtige Partie in Sinsheim am Samstag - Leipzig, Dortmund und Gladbach sind dem FC Bayern weiter dicht auf den Fersen - und appellierte an seine restlichen Spieler: "Wir müssen das einfach so hinnehmen. Entscheidend ist, dass wir alle etwas enger zusammenrücken und die Aufgaben in der Phase, in der Robert ausfällt, erfolgreich bestreiten." Wer genau Lewandowski in der Bayern-Aufstellung ersetzen werde, wollte Flick da aber noch nicht verraten: "Es ist immer gut, wenn der Gegner noch etwas rätselt." Letztlich entschied er sich etwas überraschend für Joshua Zirkzee, der sein Startelf-Debüt für den FCB feiert.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern bei der TSG Hoffenheim Manuel Neuer ©

Anzeige

Joshua Zirkzee feiert Startelf-Debüt beim FC Bayern

Flick vertraut in der Start-Aufstellung des FCB also Joshua Zirkzee - und das kommt durchaus überraschend. Der Coach betonte vor dem Spiel zwar ausdrücklich, dass er in die Planungen für den Lewandowski-Ersatz in der Bayern-Aufstellung auch Zirkzee einbeziehen wolle. Viele Beobachter waren dennoch davon ausgegangen, dass er in der Aufstellung zunächst auf Serge Gnabry im Sturmuzentrum vertraut. In Hoffenheim bekommt der junge Holländer, der in seinen drei Joker-Einsätzen in der Bundesliga schon drei Mal getroffen hat, nun erstmals die Chance, seine Treffsicherheit auch in der Startelf zu zeigen.

Dank Coman-Ausfall: Coutinho rückt in die Startelf

Neben Lewandowski muss Flick am Samstag indes auch auf Kingsley Coman verzichten. Der Franzose fehlt wegen Muskelproblemen einige Tage. Profiteur der beiden Ausfälle ist Philippe Coutinho. Die Barcelona-Leihgabe hatte beim Rekordmeister zuletzt keinen allzu leichten Stand. Der Brasilianer kam sowohl in der Bundesliga als auch in der Königsklasse zuletzt nur zu Kurzeinsätzen, konnte sich dabei kaum für Höheres empfehlen. In Hoffenheim bietet sich ihm nun einmal mehr die Chance.

Das ist die Aufstellung der TSG Hoffenheim gegen den FC Bayern