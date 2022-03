Topspiel-Aufstellungen fix: FC Bayern mit Gnabry und Coman - Vogt in Hoffenheim-Startelf

Die 7:1-Gala des FC Bayern unter der Woche im Champions-League-Achtelfinale gegen RB Salzburg sorgte rund um die Allianz Arena für große Begeisterung. Lediglich die zwei verletzungsbedingten Auswechslungen von Serge Gnabry und Kingsley Coman in der zweiten Halbzeit hinterließen auf der Stirn von Trainer Julian Nagelsmann die eine oder andere Sorgenfalte. Davon ist inzwischen allerdings nichts mehr zu sehen, denn beide Leistungsträger meldeten sich rechtzeitig zum Bundesliga-Topspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei der TSG Hoffenheim fit. Gnabry und Coman haben ihre muskulären Probleme hinter sich gelassen und stehen im Kraichgau in der Startelf, weil bei den Bayern-Stars laut Nagelsmann "alles ohne Befund oder Dramaturgie" sei. Anzeige

Wie bereits im Rückspiel gegen Salzburg setzt der Coach im defensiven Mittelfeld neben Joshua Kimmich auf Jamal Musiala. Damit avanciert der 19-Jährige zum jüngsten Bayern-Profi der Geschichte mit 50 Einsätzen in der Beletage. Im Tor steht erneut Manuel Neuer, der gegen die Österreicher sein Comeback nach überstandener Knie-Operation gegeben hatte. Auch Lucas Hernández, der zuletzt gegen Leverkusen noch aufgrund einer Gelb-Sperre zum Zuschauen verdammt war (gegen Salzburg jedoch auflaufen durfte), steht zur Verfügung. Weiterhin verzichten muss der Trainer des Rekordmeisters auf wichtige Spieler wie Leon Goretzka (Patellasehne), Corentin Tolisso (Muskelfaserriss) und Alphonso Davies (Leichte Herzmuskelentzündung).

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen die TSG Hoffenheim Manuel Neuer ©

Vor einem besonderen Spiel steht vor allem der Cheftrainer der Münchener, da er an seine alte Wirkungsstätte zurückkehrt. Als Coach der Hoffenheimer A-Mannschaft feierte Nagelsmann zwischen 2016 und 2019 seinen Durchbruch als Bundesliga-Trainer, ehe es ihn über Leipzig zum FCB zog. "Darauf freue ich mich. Die anderen Spiele in Hoffenheim waren alle ohne Zuschauer", erklärte der 34-Jährige vor der Auswärtspartie. Gespannt ist er auf den Empfang der 25 600 zugelassenen Zuschauer in der Arena in Sinsheim. "Das Auspfeifen ist hoffentlich jetzt vorbei, das wäre akuter gewesen in den ersten Wochen danach", sagte Nagelsmann zu seinem Abschied aus Hoffenheim im Sommer 2019.

Mit dieser Aufstellung will die TSG "Bonuspunkte" gegen Bayern holen

Während die Bayern mit neun Punkten Vorsprung auf Borussia Dortmund (ein Spiel weniger) als Tabellenführer in den 26. Spieltag gehen, wollen die Kraichgauer die Konkurrenz im Kampf um die Champions-League-Plätze auf Distanz halten. Vor dem Topspiel gegen den Favoriten sprach TSG-Trainer Sebastian Hoeneß von "Bonuspunkten", die beim jüngsten direkten Duell in Sinsheim tatsächlich eingefahren werden konnten. Im September 2020 brachte Hoffenheim den Münchenern eine 4:1-Niederlage bei.

Der Neffe von Bayerns Ehrenpräsident Uli Hoeneß hält eine weitere Überraschung jedenfalls nicht für ausgeschlossen: "Ein Spiel, in dem du wenig verlieren kannst, solange du extrem mutig auftrittst, das haben wir vor." Zum Erfolg beitragen sollen unter anderem die wieder genesenen Kevin Vogt (wurde beim 1:0 in Köln immerhin eingewechselt) und Dennis Geiger, der nach seiner Kopfverletzung jedoch zunächst auf der Bank Platz nimmt. Kurzfristig vermeldete die Kraichgauer zwei Corona-Fälle: Ersatztorwart Philipp Pentke und Co-Trainer David Krecidlo wurden positiv auf das Virus getestet und befinden sich nach Klub-Angaben in häuslicher Quarantäne.