Bayern-Aufstellung fix: Nagelsmann-Vertreter Topmöller setzt gegen Hoffenheim auf Musiala und Richards

Ungewohnte Situation für den FC Bayern in der Bundesliga: Beim Spiel gegen die TSG Hoffenheim am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, Sky) hat Dino Toppmöller das Sagen an der Seitenlinie. Der Assistenz-Coach vertritt wie schon unter der Woche in der Champions League seinen vom Coronavirus in die häusliche Quarantäne gezwungenen Chef Julian Nagelsmann. "Ich vertraue meinen Leuten, dass sie die richtigen Worte wählen", sagte Nagelsmann, der digital keine Halbzeitansprache halten, aber beim Spiel mit seinen Co-Trainern permanent in Kontakt sein wird, über den Sohn des ehemaligen Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller. "Mir ist wichtig, dass ich den Leuten, die in der Verantwortung stehen, die nötige Verantwortung auch gebe."

Anzeige