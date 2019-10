Bayern-Aufstellung gegen Union Berlin offiziell: Kovac setzt auf Boateng und Müller

Gegen Union setzt der Coach wie schon gegen Olympiakos Piräus in der Champions League unter der Woche auf Thomas Müller UND Philippe Coutinho in der Bayern-Startelf. Jerome Boateng spielt in der Abwehr. Nicht in die Start-Aufstellung schafften es David Alaba und Serge Gnabry

Aufstellung im Überblick: So spielt der FC Bayern gegen Union Berlin

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Union Berlin Manuel Neuer ©

Nach zwei sieglosen Bundesliga-Spielen will der FC Bayern München am Samstag wieder einen Erfolg bejubeln. „Wir haben die Aufgabe, das Spiel zu gewinnen“, sagte Kovac auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Der Kroate nannte noch ein zweites Ziel für das erste Ligaduell überhaupt mit den Berlinern. „Wir wollen Tabellenführer werden.“

Kovac setzt nach den Ausfällen von Nationalspieler Süle und nun auch Weltmeister Hernandez im Abwehrzentrum des FC Bayern wieder auf Jerome Boateng. „Jerome ist wieder gefragt“, sagte Kovac vor dem Heimspiel. Der 31 Jahre alte Boateng habe im vergangenen Jahrzehnt bewiesen, „dass er ein qualitativ sehr guter Spieler ist“, erklärte Kovac. Der Bayern-Coach brachte den Weltmeister von 2014 nach dem langfristigen Ausfall von Abwehrchef Süle (Kreuzbandriss) indirekt sogar nochmal für eine mögliche Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft ins Gespräch: „Sollte Jerome sehr gut spielen, wird er vielleicht auch wieder eine Alternative für andere Aufgaben.“

Noch ein Tor: Robert Lewandowski peilt Bundesliga-Rekord an

Da Spitzenreiter Borussia Mönchengladbach und der Tabellenzweite VfL Wolfsburg erst am Sonntag spielen, könnten die Bayern zumindest für eine Nacht auf Platz eins vorrücken. Torjäger Robert Lewandowski, der wieder in der Startelf steht, peilt einen Bundesliga-Rekord an: Trifft der Pole auch gegen Union, wäre er der erste Spieler in 57 Jahren Bundesliga, der an den ersten neun Spieltagen einer Saison jeweils ein Tor erzielt hätte.

So spielt Union Berlin im ersten Ligaspiel gegen den FC Bayern:

In Bildern: So startet Union Berlin in das Auswärtsspiel beim FC Bayern München. Tor: Rafael Gikiewicz (1) © Matthias Kern/Bongarts/Getty Images

