Bayern-Aufstellung fix: Süle ersetzt Upamecano - Rotation nach Gladbach-Debakel

"Wir werden keinen aufgrund einer schlechten Leistung am Mittwoch draußen lassen", erklärte Julian Nagelsmann am Freitag im Pressetalk des FC Bayern vor dem Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am Samstag (15.30 Uhr/Sky). Obwohl das 0:5-Debakel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach in Reihen des Rekordmeisters seine Spuren hinterlassen hat, wollte der Trainer seinem Stil treu bleiben und auf seine Stammkräfte bauen. Dennoch wurde die Startelf im Vergleich zum Gladbach-Spiel gleich auf mehreren Positionen verändert. Anzeige

Innenverteidiger Dayot Upamecano wird von Niklas Süle ersetzt. Laut Nagelsmann ist dieser Wechsel jedoch nicht auf die Leistung des Ex-Leipzig-Profis zurückzuführen, der insbesondere gegen Gladbachs Stürmer Breel Embolo unter der Woche große Probleme hatte. Mit Blick auf das Duell gegen Union kündigte der Bayern-Coach am Freitag an: "Es ist unabhängig von der Leistung möglich, dass ich Upa rausnehme, weil er viel gespielt hat. Auch er oder Hernández sind mal an der Reihe. Niklas Süle wird wieder reinkommen." Letzteres Versprechen hat der 34-Jährige gehalten, der aufgrund seiner Corona-Erkrankung selbst zum vierten Mal in Folge nicht auf der Bank Platz nehmen darf. Neben Süle rutschen zudem Kingsley Coman für Serge Gnabry und Josip Stanisic für Benjamin Pavard in die Anfangsformation. Auch Corentin Tolisso steht von Anfang an auf dem Rasen.

Aufstellung fix: So startet der FC Bayern bei Union Berlin Manuel Neuer ©

Wenige Tage nach der Gladbach-Pleite erwartet Nagelsmann, dass die Münchner Erfolgsmaschine möglichst schnell wieder auf Touren kommt: "Wir haben den Anspruch, Champions zu sein, die wieder aufstehen." Kapitän Manuel Neuer hatte sich ähnlich geäußert: "Nun müssen wir am Samstag eine Reaktion zeigen." Ob sich der gegen die "Fohlen" verletzungsbedingt ausgewechselte Leon Goretzka daran beteiligen kann, war zunächst unklar. Hinter dem Nationalspieler stand wegen einer schmerzhaften Fleischwunde an der Achillessehne ein Fragezeichen, das Trainerteam entschied sich letztlich gegen einen Goretzka-Einsatz. Der Mittelfeldmann fehlt komplett im Kader.

Union-Trainer Urs Fischer: "Man muss wieder bereit sein zu leiden"

Union Berlin geht als Tabellenfünfter in den 10. Spieltag und ist seit 21 Partien zu Hause ungeschlagen. Dementsprechend optimistisch gab sich der Trainer der Hausherren vor der Partie. "Unser Selbstvertrauen ist groß genug, das haben die letzten Spiele gezeigt. Man nimmt das nochmals zur Hand, dass man auch in der letzten Spielzeit zweimal gegen die Bayern bestehen konnte. Aber man weiß auch, was man dafür aufwenden muss. Um dieses Aufwenden geht es. Man muss auch am Sonnabend wieder bereit sein zu leiden", lautet die Devise von Urs Fischer.