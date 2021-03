Bayern-Aufstellung fix: Manuel Neuer gegen Stuttgart zurück im FCB-Tor - Kingsley Coman auf der Bank

Nach dem Viertelfinal-Einzug in der Champions League geht es für den FC Bayern zurück in den Bundesliga-Alltag. Gegen den VfB Stuttgart will Trainer Hansi Flick am Samstag unbedingt drei Punkte folgen lassen. Dabei kann er wieder auf Kapitän Manuel Neuer zurückgreifen. Kingsley Coman ist zurück im Kader.