Bayern-Aufstellung gegen Wolfsburg fix: Süle fehlt im Kader – Sané ersetzt Coman

Sichtlich zufrieden zeigte sich Bayern-Trainer Julian Nagelsmann über die Leistungen seines Teams im Saisonverlauf: "Wir haben grundsätzlich eine gute Hinrunde gespielt. Wir wollen das Spiel morgen gewinnen, um den Abstand zu wahren und gut in die Pause zu gehen." Grund zur Freude dürfte der Coach haben: Die Bayern stehen mit 40 Punkten aus 16 Spielen bereits als Herbstmeister fest. Mit einem Sieg über den VfL Wolfsburg (20.30 Uhr, DAZN) würden die Münchner mit mindestens sechs Punkten Vorsprung auf Rang zwei in die Rückrunde gehen.

Im Vergleich zum 5:0-Kantersieg in Stuttgart wechselt Nagelsmann auf zwei Positionen. Für Kingsley Coman, der sich während der Partie gegen den VfB einen Muskelfaserriss am Oberschenkel zuzog und vorerst ausfällt, spielt Leroy Sané. Zudem ersetzt Dayot Upamecano in der Innenverteidigung Niklas Süle, der nach dem verpassten Abschlusstraining gänzlich im Kader fehlt. Als Grund gab der Klub Rückenschmerzen an. Auf der Doppel-Sechs bleibt es vorerst beim Duo Marc Roca und Jamal Musiala. Während Marcel Sabitzer wieder im Kader steht, jedoch noch nicht viel trainiert hat, kommt die Bundesliga-Partie gegen Wolfsburg für Leon Goretzka und Corentin Tolisso noch zu früh - beide stehen nicht im Aufgebot.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg Manuel Neuer ©

Trotz der aktuellen sportlichen Krise des VfL Wolfsburg freut sich Trainer Florian Kohfeldt auf das schwere Auswärtsspiel bei den Bayern. "Die Ausgangslage ist relativ simpel: Ich habe nicht das Gefühl, dass viele Menschen in dieser Phase etwas von uns erwarten in München", sagte der 39-Jährige am Donnerstag. "Das sind genau die Situationen, in denen man positiv überraschen kann. Und das ist gerade in unserer Lage eine angenehme Ausgangsposition. Wir haben am Freitag noch einmal die Chance, in der Bundesliga etwas zu holen. Die wollen wir mit aller Macht ergreifen."



Die Startelf des VfL Wolfsburg beim FC Bayern München Koen Casteels: ©