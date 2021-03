Aufstellung fix: Bayern-Trainer Flick setzt bei Werder Bremen auf Serge Gnabry statt Leroy Sané

Mit dem 4:2-Sieg aus dem Bundesliga-Clasico gegen Borussia Dortmund im Rücken will Rekordmeister Bayern München auch an diesem Samstag (15.30 Uhr, Sky) bei Werder Bremen Punkte holen, um den Abstand auf RB Leipzig zu halten. RB spielt am Sonntagnachmittag gegen Eintracht Frankfurt. "Gegen Dortmund war ich nach der Anfangsphase mit den 70 Minuten sehr zufrieden. Ich erwarte genau diese Mentalität, Einstellung und Klarheit auch gegen Bremen", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick im Vorfeld der Partie. Anzeige

Verzichten muss der Bayern-Trainer auf David Alaba. "Wir müssen abwarten", sagte Flick noch Tag vor der Partie. Der Österreicher hat muskuläre Probleme - es reichte nicht für das Spiel. Dagegen ist Benjamin Pavard nach seiner überstandenen Coronavirus-Infektion wieder in der Startelf. Ebenso wie auch Jérôme Boateng, der beim 4:2 gegen Borussia Dortmund verletzt ausgewechselt worden war.

Aufstellung fix: So spielt der FC Bayern gegen Werder Bremen Manuel Neuer ©

Dass es vor der Partie Unruhe um seine Person gibt, will Flick nicht als Ausrede gelten lassen. "Die Unruhe war in der Anfangszeit von mir viel größer, da wurde spekuliert, wer der Cheftrainer wird“, so der Bayern-Trainer. "Wir haben eine gute Einheit und dürfen uns mit den Dingen, die von außen an uns herangetragen werden, nicht beschäftigen. Wir wollen erfolgreich sein." Flick ist als Nachfolger für den im Sommer nach der Europameisterschaft scheidenden Bundestrainer Joachim Löw im Gespräch.