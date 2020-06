Bayern-Aufstellung gegen Werder fix: Müller und Lewandowski stürmen wieder für den FCB

Am Dienstagabend kann es soweit sein. Dann kann der FC Bayern München gegen Werder Bremen (20:30 Uhr/Sky) im Weserstadion die 30. Meisterschaft der Klubgeschichte perfekt machen und eine denkwürdige Bundesliga -Saison krönen. Und auch wenn die Bierdusche und die Party vor der Fankurve wegen der strengen Corona-Hygieneauflagen der DFL entfallen würden, wüsste das Starensemble von Trainer Hansi Flick garantiert, wie der Titel zu feiern wäre.

Mit von der Partie sind dafür auch einige Rückkehrer in der Startelf des FC Bayern. Die beim knappen 2:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach am 31. Spieltag gelbgesperrten Robert Lewandowski im Sturm und Thomas Müller dürfen gegen die Bremer ebenso von Beginn an ran, wie Kingsley Coman als Flügelstürmer und Alphonso Davies als Linksverteidiger. Beide hatten gegen Gladbach nur Jokereinsätze erhalten. Für das Quartett müssen Mikael Cuisance, Joshua Zirkzee und Lucas Hernández wieder auf der Bank Platz nehmen, Ivan Perisic und Javi Martinez fehlen im Kader.