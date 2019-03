FC Bayern: Aufstellung gegen Wolfsburg fix - Hummels, Boateng und Müller in der Startelf

Nach seiner beispiellosen Aufholjagd will der FC Bayern München am Samstag erstmals seit dem 5. Spieltag die Tabellenführung der Bundesliga zurückerobern. Bei seiner Aufstellung muss FCB-Coach Niko Kovac jedoch Abstriche machen. Robben fällt bis auf weiteres aus. Dagegen stehen alle drei von Bundestrainer Joachim Löw ausgebooteten Weltmeister in der Startelf.