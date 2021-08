In Gedenken an Gerd Müller: FC Bayern ehrt Klub-Legende bei Supercup gegen BVB mit besonderen Shirts

In Erinnerung an ihren legendären Torjäger Gerd Müller haben die Spieler des deutschen Meisters FC Bayern München vor dem Supercup gegen Borussia Dortmund am Dienstag Aufwärm-Shirts mit der Rückennummer 9 und dem Namen des am Sonntag gestorbenen Rekord-Torjägers getragen. Vor dem Anpfiff wurde des früheren Nationalspielers mit einer Schweigeminute gedacht. Anschließend gab es Beifall von den Rängen.

Anzeige