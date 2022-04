Augsburg vor der Brust, Villarreal im Kopf: Nagelsmann duldet keine Bayern-Ausrutscher mehr

Julian Nagelsmann spürt, dass sich schon an den ersten April-Tagen die Benotung seines Premieren-Jahres beim FC Bayern entscheiden könnte. Alle Blicke richten sich in München auf den Champions-League-Showdown mit dem FC Villarreal, in dem auch für den Trainer Liefertermin ist. "Wenn wir am Dienstag weiterkommen, sind wir immer noch in einer sehr guten Saison", sagte Nagelsmann am Freitag. Er riss aber auch das eigentlich Undenkbare an: "Wenn wir nicht weiterkommen, muss man das ein bisschen anders bewerten." Anzeige

Die miese Laune nach dem verstörenden 0:1 beim FC Villarreal soll sich jedenfalls beim Zwischenspiel am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg verziehen. Auch dieses soll professionell angegangen werden. "Das ist ein Bundesligaspiel. Es ist nicht so, dass wir ein Testspiel ausgemacht haben", sagte Nagelsmann: "Es geht um Punkte, die wollen wir zwingend holen. Es ist ein wichtiges Spiel. Wir haben ein ausverkauftes Haus und ein Spiel mit Derby-Charakter."

Das 1:2 im Hinspiel in Augsburg war einer jener viel zu häufigen Momente in dieser Saison, an denen die Bayern schwächelten. Für den Trainer ist da nun ein Limit erreicht. "Wir haben keine große Toleranzgrenze mehr für Wackler und Ausrutscher", sagte Nagelsmann mit Blick auf andere Negativerlebnisse wie das 0:5-Pokal-Aus gegen Gladbach. Der zehnte Meistertitel am Stück wäre als Saisonausbeute im Falle eines K.o. gegen Villarreal zu wenig - auch für ihn als Coach.

Rote Rotation nach Erfolg am grünen Tisch

Der Liga-Titel kann kaum noch in Gefahr geraten, zumal die Bayern am Freitag einen Erfolg verbuchten. Der Tabellenführer behält die drei Punkte des 4:1-Sieges in Freiburg, obwohl die Bayern dort für ein paar Sekunden zwölf Spieler auf dem Feld hatten. Der Wechselfehler blieb beim Freiburger Einspruch vor dem DFB-Sportgericht ohne Folgen für die Münchner. "Wir freuen uns über diese Entscheidung, die unsere Auffassung bestätigt hat", äußerte Bayern-Chef Oliver Kahn.

Gegen Augsburg wird Nagelsmann rotieren und testen. Niklas Süle wird in der Abwehr beginnen, Leon Goretzka kommt ins Mittelfeld. Beide sollen Schwung holen für das Viertelfinal-Rückspiel gegen Villarreal. Eine Pause erhält Alphonso Davies nach seinem 90-Minuten-Comeback beim 0:1 am Mittwoch. Intern ist die Fehlleistung von Villarreal intensiv analysiert und aufgearbeitet worden. Gespräche fielen "nach Niederlagen ausführlicher aus als nach Siegen", sagte Nagelsmann.

In Einzelgesprächen mit seinen Stars holte der Trainer Meinungen ein. Und er gab sich auch selbstkritisch: "Keiner hat die Peak-Leistung erreicht, da beziehe ich mich mit ein." Er sprach etwa die Idee an, Kingsley Coman rechts statt links stürmen zu lassen. Nagelsmann mangelt es aber auch an Führung auf dem Platz - gerade in kritischen Momenten. Mehrmals sprach er am Freitag den Verlust von David Alaba an, der im vergangenen Sommer zu Real Madrid gewechselt war.



Vor Rückspiel gegen Villarreal: "Haben das Glück, dass sie uns am Leben gelassen haben"

Und doch blickt Nagelsmann dem Champions-League-Abend gegen Villarreal positiv entgegen: "Wir haben das Glück, dass sie uns am Leben gelassen haben." Das wolle man im Rückspiel "bestrafen". Für den Augsburger Trainer Markus Weinzierl ist klar, wie es am Dienstag ausgehen wird: "Die Bayern haben in Villarreal keinen guten Tag erwischt. Aber sie werden es mit Sicherheit daheim regeln." Er selbst konnte die Bayern als FCA-Coach schon dreimal besiegen, zuletzt mit 2:1 im November. Den Coup würde der Ex-Bayern-Spieler gerne wiederholen. Zumal die Bayern "das wichtigste Spiel" gegen Villarreal im Kopf haben könnten: "Darauf liegt ihr Fokus."