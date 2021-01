Aufstellung fix: FC Bayern startet beim FC Augsburg mit Hernandez – Sané erneut auf der Bank

Die Chance dazu ergibt sich schon an diesem Mittwoch (20.30 Uhr/Sky), wenn die Münchener zum Hinrundenabschluss in der Bundesliga beim FC Augsburg gastieren. Im Vergleich zum Sieg gegen Freiburg verändert Bayern-Trainer Hansi Flick seine Mannschaft nur auf einer Position: Für Alphonso Davies rotiert Lucas Hernandez in die Startelf. Nationalspieler Leroy Sané sitzt erneut nur auf der Bank.

Unabhängig vom Resultat in Augsburg steht schon fest, dass der Rekordmeister die Hinserie als Tabellenführer abschließt. Denn durch die Patzer von Bayer Leverkusen (0:1 bei Union Berlin) RB Leipzig (2:2 beim VfL Wolfsburg) und Borussia Dortmund (1:1 gegen Mainz 05) hatten die Bayern am vergangenen Wochenende die Chance, mit einem Erfolg gegen Freiburg die Herbstmeisterschaft vorzeitig unter Dach und Fach zu bringen - und die nutzten sie. Doch die Münchener sollten gewarnt sein: Die Probleme in der Defensive sind möglicherweise noch nicht ganz behoben, und der FCA erwies sich schon beim bislang letzten Duell beider Teams in Augsburg als Stolperstein: Im Oktober 2019 trotzte der FCA den Bayern allerdings noch unter Flick-Vorgänger Niko Kovac ein 2:2-Remis ab.