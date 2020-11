FC Bayern fürchtet längere Hernandez-Pause – Flick: "Wenn er ausfällt, würde es eng werden"

Der FC Bayern München muss einen Ausfall von Verteidiger Lucas Hernández befürchten. Der Weltmeister war am Samstag beim 1:1 gegen Werder Bremen nach einem Zweikampf auf den Boden geknallt und nach 19 Minuten ausgewechselt worden. Er habe Probleme an der Hüfte gehabt und werde am Sonntag untersucht, sagte Trainer Hansi Flick. „Wir müssen abwarten.“

