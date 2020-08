200 Millionen Euro auf der Bank: Bayern-Trainer Hansi Flick schwört auf seine "Schnäppchen"-Elf

80-Millionen-Mann Lucas Hernandez außen vor

Das Witzige an Bayerns „Billigheimer-Truppe“: Die Herrschaften von der Ersatzbank beim 8:2 gegen Barça kommen ungleich teurer daher, für schlappe 237,15 Millionen Euro. Was in erster Linie an Rekordimport Lucas Hernández (80 Millionen im vorigen Sommer an Atlético) sowie Corentin Tolisso (41,5 Millionen Euro an Halbfinalgegner Lyon) und Javi Martínez (40 Millionen Euro an Athletic Bilbao) liegt. Kingsley Coman (28 Millionen Euro für Leihe und Kauf an Juventus Turin), Niklas Süle (20 Millionen Euro an Hoffenheim) und eben Coutinho (Leihgebühr 8,5 Millionen Euro), Michael Cuisance (12 Millionen Euro an Gladbach), Álvaro Odriozola (für die Rückrunde für 3,5 Millionen Euro von Real Madrid geliehen), Joshua Zirkzee (kam für 150 000 Euro aus der Jugend von Feyenoord Rotterdam) und Ersatztorhüter Sven Ulreich (3,5 Millionen Euro an Stuttgart) kamen nicht zum Einsatz. Benjamin Pavard (30 Millionen Euro an Stuttgart) ist zwar wieder fit für Lyon, wird maximal auf der Bank sitzen.