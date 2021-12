Bayern-Trainer Nagelsmann mit Update: Gnabry und Goretzka fehlen gegen Barcelona

Der FC Bayern München könnte die perfekte Gruppenphase in der Champions League hinlegen: Mit einem Sieg am Mittwochabend (21 Uhr/DAZN) gegen den FC Barcelona hätte das Team von Trainer Julian Nagelsmann alle Spiele gewonnen und die Maximalausbeute von 18 Punkten geholt. "Wir wollen den Rhythmus für die Bundesliga halten, wir haben noch drei wichtige Spiele in der Bundesliga. Champions League ist immer etwas Besonderes", sagte Nagelsmann vor der Partie. Qualifiziert ist der Rekordmeister bereits für die K.o.-Runde, für Barcelona geht es noch um das Weiterkommen in der Königsklasse. Anzeige

Für die Partie gegen die Spanier muss Nagelsmann allerdings ein paar Ausfälle kompensieren. Leon Goretzka, Serge Gnabry und Eric Maxim Choupo-Moting fehlen. "Leon hat das Training leider wieder abgebrochen, er wird nicht spielen können", verkündete Nagelsmann am Dienstagnachmittag. Goretzka hatte zuletzt Patellasehnenschmerzen. "Serge hat Probleme an den Adduktoren", ergänzte Nagelsmann. Choupo-Moting kämpft noch mit Nachwirkungen seiner Corona-Infektion. "Er kann noch nicht wieder voll einsteigen." Joshua Kimmich soll nach seiner Corona-Infektion am Mittwoch wieder die Quarantäne verlassen können, ist aber kein Thema für das Spiel.